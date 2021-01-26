 بعد حصدها بحملة حجز واسعة.. توجيه وتسهيلات من المرور لاصحاب الدراجات والتكتك

2021/01/26 | 20:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، عن توجيه لاصحاب الدراجات النارية والتكتك، لتسجيل عجلاتهم بشكل مباشر ودون حجز الكتروني.

وقالت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المدير العام لدائرة المرور اللواء طارق اسماعيل حسين، وجه الدعوة للأخوة اصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ( التوك توك، الستوتة) بالتوجه الى مجمعات التسجيل في الحسينية والتاجيات والغزالية لتسجيل دراجاتهم وبدون حجز ألكتروني “.

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