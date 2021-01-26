2021/01/26 | 20:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –واع- حسين عمار

أنهى المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم ثلاث وحدات تدريبية قبل أن يواجه، غداً الأربعاء، نظيره الكويتي بمباراة ودية تقام في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة.

وقال لاعب المنتخب الوطني علاء مهاوي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المنتخب الوطني انهى ثلاث وحدات تدريبية، وأن المنتخب على أتم الجاهزية، وسوف يحقق ما يرضي طموح الشارع الرياضي خلال مبارة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي".

من جهته أعرب اللاعب سجاد جاسم عن امله في أن "يظهر منتخبنا الوطني بمستوى جيد ويثبت للعالم أن العراق يستحق بجدارة احتضان بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين"، لافتا الى أن "العراق لم يخض مباريات على ملاعبه منذ زمن طويل، وأن المنتخب العراقي سيثبت من خلال هذه المباراة استحقاقه باستضافة البطولة".

من ناحيته قال اللاعب محمد داود، إن "العراق استضاف المنتخب الكويتي الشقيق في مدينة البصرة الرياضية، وأن بوسعه استضافة بطولة كاس الخليج".

وأضاف، أن "الاشقاء الكويتيين لم يلعبوا منذ زمن بعيد في الملاعب العراقية، وأنهم لمسوا الوضع الآمن وقدرة العراق على تنظيم البطولة في ملاعبه"، داعيا "الجماهير الكروية لدعم ومساندة اسود الرافدين في مواجهة الازرق الكويتي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني ينهي ثلاث وحدات تدريبية استعداداً لملاقاة الأزرق الكويتي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني ينهي ثلاث وحدات تدريبية استعداداً لملاقاة الأزرق الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).