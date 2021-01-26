إسرائيل تعيد افتتاح بعثتها الدبلوماسية في المغرب

2021/01/26 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل السفير الإسرائيلي، دافيد غوفرين، الثلاثاء إلى الرباط، حيث سيترأس بعثة بلده في المغرب على ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان.

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