2021/01/26 | 20:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحضور مباراة منتخبنا الوطني امام المنتخب الكويتي يوم غد الاربعاء في ملعب البصرة الدولي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم عبد الخالق مسعود يصل البصرة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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