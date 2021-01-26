منتخب العراق يختتمُ تحضيراته لمباراة الكويت الودية غداً

2021/01/26 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

اختتمَ منتخب العراق بكرة القدم اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، تحضيراته لمباراة الكويت الودية يوم غد الاربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، في اللقاء الذي سيقام على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وذكر المكتب الاعلامي للهيأة التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وخاضَ لاعبو منتخبنا الوطني، بقيادة المدرب السلوفيني كاتانيتش، مرانهم الأخير على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية في محافظة البصرة، والذي شهد حضور عددٍ كبير من وسائل الإعلام".

واضاف،" وقالَ لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، محمد داود، مباراة الكويت مهمة لنا كلاعبين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتصفيات الآسيوية المزدوجة، ونسعى لتحقيق الفوز، والخروج بنتيجة ايجابية، ونأمل تقديم مباراة جيدة".

وبين،" وأكدَ حارس منتخبنا الوطني لكرة القدم، فهد طالب أن، مباراة الكويت تعد بروفةً مهمة لأسود الرافدين في طريق التحضير للتصفيات المزدوجة، وصفوف المنتخب مكتملة لخوض لقاء الأزرق الكويتي رغم غياب اللاعبين المحترفين عن هذه المباراة".

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