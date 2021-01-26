المرور تصدر توجيها بشأن تسجيل الدراجات النارية

2021/01/26 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، 26 كانون الثاني، 2021، توجيها بشأن تسجيل الدراجات النارية "التوك توك والستوتة".

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل حسين)، وجه الدعوة للأخوة اصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ( التوك توك، الستوتة) بالتوجه الى مجمعات التسجيل في الحسينية والتاجيات والغزالية لتسجيل دراجاتهم وبدون حجز ألكتروني".

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