مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء الساعة 3 عصراً

2021/01/26 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفع مجلس النواب، الثلاثاء،جلسته الى يوم غد الاربعاء.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "رئاسة البرلمان رفعت جلسة اليوم الى يوم غد الاربعاء الساعة 3 عصراً".

وشهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ( 136 ) لسنة 1980، وانهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

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