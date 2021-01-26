شرطة ديالى: خلافات عشائرية وراء مقتل مدير مكتب النائب رعد الدهلكي

2021/01/26 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

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نفى قائد شرطة ديالى، حامد خليل الشمري ان يكون اغتيال مدير مكتب النائب رعد الدهلكي وشقيقه يحمل اسباب سياسية مؤكدا ان الحادث هو جنائي وسببه وجود خلافات عشائرية ودعاوى قائمة قبل وقوع الحادث.

واضاف الشمري في بيان، تشكيل فريق عمل امني الجناة وتم اتخاذ الاجراءات الكاملة في الحادث والقضية قيد التحقيق حتى الوصول الى مرتكبي الجريمة، داعيا الى عدم استخدام الحادث لأغراض سياسية من اجل ارباك المشهد الامني والتأثير في الرأي العام على حساب امن واستقرار المواطنين.

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