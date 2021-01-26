2021/01/26 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون يطالبون بإقالة حنتوش والملاكات المحيطة به وإستحداث وزارة للمولدات غضب يعم مدن العراق نتيجة التراجع الحاد في ساعات تجهيز الكهرباء بغداد – الزمان طالب مواطنون ، الحكومة والبرلمان بإقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش وجميع الملاكات الادارية والفنية المحيطة به، بعد تراجع ساعات تجهيز الطاقة الى معدلات غير مسبوقة في تاريخ الوزارة وتراجع ساعات الحصول […]

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