2021/01/26 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق قروض البناء وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحكومة تضع آلية جديدة لشراء الوحدات السكنية بغداد – قصي منذر اطلق مصرف الرافدين قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والمهن الاخرى، بمبلغ يصل الى 25 مليون دينار .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة […]

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