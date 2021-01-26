2021/01/26 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد التقديم للجامعات حتى شباط بغداد – ساري تحسين اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قناة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث من ذوي الشهداء عبر بوابة الدراسات www.dirasat-gate.org واكدت الوزارة في بيان امس ان استمارة التـقــــــــــــديم تبقى متاحة لغاية نهاية الدوام الرســـمي من يوم الاثنين المقبل الموافق الاول من شباط المقبل)..

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