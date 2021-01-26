مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية

2021/01/26 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على تعيين أنتوني بلينكن، وزيرا للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه.

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