2021/01/26 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يعلق على فيلمين انتجتهما إيران ويتضمنان اساءات للاقليم

البارزاني يطالب طهران باتخاذ موقف مناسب تجاه الفيلمين

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني: وكالة فارس الايرانية حاولت طمس وتشويه الحقائق

البارزاني: البيشمرگة هم من تمكنوا من التصدي لداعش وكسر شوكة الارهاب

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