الاقتصاد النيابية تعلن زيادة تخصيصات البطاقة التموينية في موازنة 2021

2021/01/26 | 21:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، الثلاثاء، زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية في موازنة 2021.وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، إن “التخصيصات المتضمنة في موازنة العام 2021 لمفردات البطاقة التموينية قبل اجراء المناقلات تبلغ 670 مليار دينار، مبينا أن هذه التخصيصات لا ترتقي إلى مستوى الطموح وامكانية تطويرها، لذلك تم ارسال كتاب رسمي بمناقلة بعض […]

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