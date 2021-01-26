الصدر مغرداً: ضغوطات تمارس على المحافظات ’السنية’ بحجة محاربة الإرهاب

2021/01/26 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن هناك ضغوطات تمارس على المحافظات ’السنية’ بحجة محاربة الإرهاب، داعياً الى ان يكون التنافس الانتخابي على أسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وإنسانية بعيداً عن العنف والصدام.

وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (26 كانون الثاني 2021)، "السلام على العراق وشعبه..



مع أقتراب التنافس الانتخابي..



هناك ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب وقد تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب".

واضاف ان "هذا يعني أن الإرهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأفعالهم الإرهابية في شتى مناطق العراق، وهذا ما قد تنتفع منه بعض الجهات السياسية من هنا وهناك لأجل الدعاية الانتخابية أمام الجمهور الشيعي أو السني".

وتابع الصدر "من هنا أنصح بل من الضروري أن يكون التنافس تنافساً على أسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وإنسانية بعيدا عن العنف والصدام وبيع باقي أراضي العراق للمحتل ومن له مآرب أخرى".

واستدرك قائلاً: "ثم إنه من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع والوباء والخوف..



فإن لم تستحوا من الله تعالى فإستحوا من شعبكم وضميركم..



فإلى متى يبقى الفساد مهيمناً والله لا يحب الفساد".

وختم الصدر تدوينته بوسم "#التنافس_الانتخابي_بلا_عنف"

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