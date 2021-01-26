المرور توجه أصحاب الدراجات والتكتك بالتوجه الى مجمعات التسجيل

2021/01/26 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، أصحاب الدراجات والتكتك بالتوجه الى مجمعات التسجيل.ودعا مدير المرور العام طارق اسماعيل حسين في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات ( التوك توك، الستوتة) بالتوجه الى مجمعات التسجيل في الحسينية والتاجيات والغزالية لتسجيل دراجاتهم، بدون حجز ألكتروني”.

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