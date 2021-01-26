الاقتصاد النيابية تعلن زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية

2021/01/26 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، الثلاثاء، عن زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية ووزارة الصناعة في موازنة 2021.وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “التخصيصات المتضمنة في موازنة العام 2021 لمفردات البطاقة التموينية قبل اجراء المناقلات تبلغ 670 مليار دينار، مبينا أن هذه التخصيصات لا ترتقي …

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