2021/01/26 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصدر مغرداً: ضغوطات تمارس على اهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب

الصدر: من المعيب تصادم الكتل السياسية من أجل الانتخابات والمحافظات تعيش تحت خط الفقر

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