2021/01/26 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم وفد عشائري من الفلوجة والانبار احد

المواطنين من اهالي محافظة ذي قار قام

بجمع وايصال 47 كيس بلازما الى مستشفيات

الانبار طيلة 50 يوما لانقاذ حياة المرضى

في الانبار خلال الاشهر الماضية ومجانا

.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال كورونا :عراقي من ذي قار يساهم بانقاذ حياة عراقيين من الانبار ويحضى بتكريم عشائر الرمادي داخل محافظته (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال كورونا :عراقي من ذي قار يساهم بانقاذ حياة عراقيين من الانبار ويحضى بتكريم عشائر الرمادي داخل محافظته (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).