دعوة من المرور إلى أصحاب الدراجات و

2021/01/26 | 21:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجهت مديرية المرور العامة، أصحاب الدراجات والتكتك بالتوجه إلى مجمعات التسجيل.

ودعا مدير المرور العام طارق إسماعيل حسين في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "أصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التوك توك، الستوتة) بالتوجه إلى مجمعات التسجيل في الحسينية والتاجيات والغزالية لتسجيل دراجاتهم، بدون حجز الكتروني".

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