الصدر: ضغوط تمارس ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب

2021/01/26 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان هناك ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “السلام على العراق وشعبه مع اقتراب التنافس الانتخابي..



هناك ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب وقد تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب وهذا يعني أن الإرهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأفعالهم الإرهابية في شتى مناطق العراق “.

واضاف الصدر، ان “هذا ما قد تنتفع منه بعض الجهات السياسية من هنا وهناك لأجل الدعاية الانتخابية أمام الجمهور الشيعي أو الستي ومن هنا أنصح بل من الضروري أن يكون التنافس تنافسا على أسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وإنسانية بعيدا عن العنف والصدام وبيع باقي أراضي العراق للمحتل ومن له مآرب أخرى”.

واكد إنه “من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع والوباء والخوف..



فإن لم تستحوا من الله تعالى فاستحوا من شعبكم وضميركم..



فإلى متى يبقى الفساد مهيمنا والله لا يحب الفساد”.

واختتم الصدر تغريدته بوسم “التنافس الانتخابي بلا عنف”.

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