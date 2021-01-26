بالوثائق.. محضر لجنة نيابية بشأن الموقوفين وفق “امر 29 لمكافحة الفساد”

2021/01/26 | 21:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، محضر لجنة نيابية بشأن الموقوفين وفق “الامر الديواني 29” المتعلق بمكافحة الفساد.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً حمل الرقم 29، قبل أشهر، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه، مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.

وأدناه المحضر:

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