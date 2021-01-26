حسنا مطر تطرح اغنية كوردية جديدة

2021/01/26 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت المطربة اللبنانية حسنا مطر من تصوير أغنية كوردية جديدة تحمل اسم "ته‌نيام" على طريقة الفيديو كليب.

الاغنية من كلمات وألحان المايسترو هلكوت زاهير وتولى إخراج الكليب المخرج الكوردي ئارام سردار، ويتم عرضه حصرياً على قناة كوردماكس الفضائية.

والجدير بالذكر بأن المطربة حسنا مطر تميزت بأدائها للاغاني الكوردية وهذه الاغنية هي الثالثة لها باللغة الكوردية.

ويمكن مشاهدة الفيديو من هنـــــــا

PUKmedia

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youtube.com/watch?fbclid=IwAR2ZoyXs9t9RdndpiJ4HlyxI90Lw_hgE_ckjKgicDQ8nKxb5mWbnGS2i29A&v=Uqg0ZgZjJOo&

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