الزراعة العراقية: خطة متكاملة لتمليك الأراضي الصحراوية

2021/01/26 | 21:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، عن خطة لتمليك الأراضي الصحراوية المزروعة بالنخيل لتشجيع زراعة النخيل.وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يعدّ من الدول التي تمتلك أراضي صحراوية من الدرجة الأولى"، لافتاً إلى …

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