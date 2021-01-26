واسط تستحصل الموافقة المبدئية لفتح منفذ الشهابي الحدودي

2021/01/26 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلن نائب محافظ واسط عادل الزركاني ، عن استحصال الموافقة المبدئية من الجهات ذات العلاقة على فتح منفذ الشهابي الحدودي مع إيران.وقال الزركاني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" مجلس هيئة المنافذ الحدودية عقد اجتماعا اليوم لمناقشة واقع عمل المنافذ في جميع المناطق، وقد قدمنا خلال الاجتماع طلبا رسميا لفتح منفذ الشهابي الحدودي الواقع على مسافة/80/كم شرق الكوت، ويقابله من الجانب الإيراني منفذ دهلران ، و تم الحصول على الموافقة المبدئية ".واضاف :" ان هيئة المنافذ اشترطت استكمال موافقة الدوائر المعنية ، وكذلك أن تقترن بموافقة مديرية الموارد المائية على موقع المنفذ وعدم وجود مخاطر محتملة عليه من مياه السيول القادمة من إيران "./انتهى

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