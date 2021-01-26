2021/01/26 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر :" ان هناك ضغوطات تمارس ، من بعض الجهات ، ضد اهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الارهاب ، وقد تناسوا انهم اكثر المتضررين من الارهاب ".وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / :" هذا يعني ان الارهابيين سيستغلون ذلك للقيام بافعالهم الارهابية في شتى مناطق العراق "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : ضغوطات من بعض الجهات على اهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : ضغوطات من بعض الجهات على اهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).