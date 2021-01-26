وزير الصحة العراقي يحذر من زيادة الإصابات بكورونا

2021/01/26 | 21:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، مستدركاً أن العراق مازال يحقق نتائج طيبة وجيدة في انحسار الوباء....

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