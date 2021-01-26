ظريف: واشنطن خرقت الاتفاق النووي بدون سبب وينبغي عليها تصحيح الخطأ

2021/01/26 | 21:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن “الولايات المتحدة هي التي خرقت الاتفاق النووي بدون سبب ولذلك يجب أن تصحح خطأها”.

وتساءل ظريف في تغريدة عبر “تويتر”: “لماذا يجب على إيران، الدولة التي وقفت حازمة وهزمت 4 سنوات من الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الوحشي الذي تم فرضه في انتهاك لخطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي، إظهار بادرة حسن النية أولا؟”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة هي التي خرقت الصفقة بدون سبب.



يجب أن تصحح خطأها؛ ثم ستقوم إيران بالرد”.



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