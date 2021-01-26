2021/01/26 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشريع عزل ترامب على طاولة مجلس الشيوختسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، التشريع الخاص بعزل رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يغرد بشأن اقتراب التنافس الانتخابي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يغرد بشأن اقتراب التنافس الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).