الصدر: ضغوطات تمارس على اهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب

2021/01/26 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن هناك ضغوطا تمارس من قبل بعض الجهات ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب وقد تناسوا هم أكثر المتضررين من الإرهاب.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، أن الإرهابيين سيستغلون تلك الافعال للقيام بأفعالهم في شتى مناطق العراق، الامر الذي قد تنتفع منه بعض الجهات السياسية.



ودعا الصدر الى أن يكون التنافس الانتخابي أمام الجمهور الشيعي أو السني على أسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وإنسانية بعيدا عن العنف والصدام وبيع باقي أراضي العراق للمحتل.



واضاف الصدر أنه من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات في وقت تعيش جميع المحافظات فيه تحت خط الفقر والجوع والوباء والخوف.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 26, 2021

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