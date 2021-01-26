قائد الشرطة الاتحادية الجديد: الحشد الشعبي يقوم بدور بطولي في حفظ الأمن وملاحقة الإرهابيين

2021/01/26 | 21:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

ثمن قائد الشرطة الاتحادية، اللواء صالح ناصر العامري، الثلاثاء، بطولات الحشد الشعبي في حفظ الأمن وملاحقة الإرهابيين.

وذكر بيان لهيئة الحشد تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “مسؤول العلاقات في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي حسن الدلفي التقى بقائد الشرطة الاتحادية اللواء صالح ناصر العامري، حيث هنأه بمناسبة تسنمه مهام قيادة الشرطة الاتحادية”.

وجرى خلال اللقاء “استعراض الواقع الأمني لقواطع عمليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والسبل الكفيلة بتعزيز عملها ودعم المؤسسة الأمنية”.

وأكد الدلفي “حرص قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي على توفير الدعم والأسناد للقوات الأمنية وبما يعزز المهام الملقاة على عاتقها”.

من جانبه “أشاد قائد قوات الشرطة الاتحادية بالدور البطولي الذي تبديه قوات الحشد الشعبي في حفظ الأمن ومحاربة العناصر الإرهابية”.



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