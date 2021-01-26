فحوى أول اتصال بين بايدن وبوتين

2021/01/26 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الثلاثاء، أول محادثات هاتفية بينهما حيث أكدا ارتياحهما بعد التوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة "ستارت 3".

يتبع...

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