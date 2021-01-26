2021/01/26 | 21:54 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل للإشراف عليه خلفا لفرانك لامبارد الذي أقيل من منصبه الإثنين بسبب سوء النتائج.

وقال تشيلسي في بيان “عُيِنَ توماس توخيل كمدرب جديد لتشيلسي.



ينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد أن أمضى فترة عامين ونصف العام مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا والتي وصلت إلى نهايتها الشهر الماضي”.

وتابع “سيصبح المدرب الألماني الأول الذي يشرف على تشيلسي، وهو يصل بعد أن قاد باريس سان جيرمان إلى أربعة ألقاب كبرى والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الفرنسية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشيلسي يعين توخيل بدلاً من لامبارد 7 SKY TV.

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