انطلاق عملية امنية مشتركة للجيش والحشد في الانبار

2021/01/26 | 21:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية مشتركة في محافظة الانبار بغرب العراق....

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