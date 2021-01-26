محدث.. أسعار الذهب تواصل الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي

2021/01/26 | 21:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود الأسهم وبعد بيانات اقتصادية.

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