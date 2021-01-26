مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين

2021/01/26 | 21:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين "أنطوني بلينكن" وزيراً للخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن.

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