طرق بسيطة للحفاظ على سرية بيانات الحواسب والأجهزة الذكية

2021/01/26 | 21:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

مع ازدياد اعتماد الناس على الإنترنت كوسيلة للتواصل والعمل عن بعد، ازادت معدلات الهجمات الإلكترونية وحوادث اختراق بيانات الأجهزة ، فما هي أبسط الطرق لتجنب مثل هذه الأخطار؟

وحول هذا الموضوع في مقابلة صحفية قال الخبير التقني ومطور برمجيات مكافحة الفيروسات الإلكترونية في شركة McAfee، سيرغي مينشاكوف: “انتقال الناس للعمل عن بعد بسبب الظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا خلق ظروفا مناسبة لأنشطة قراصنة الإنترنت، لكن هناك العديد من الطرق لتجنب مثل هذه الاخطار”.

وأضاف “لنحمي أنفسنا من خطر هجمات التصيد الاحتيالية عبر الإنترنت وخطر الاحتيال باستخدام البرمجيات الخبيثة يجب علينا اتباع عدة قواعد، أهم قاعدة هو الاطلاع الدائم على الأخبار التي تتعلق بهذه الأمور ومناقشتها، المعرفة قوة، كلما زادت معرفة الشخص بأساليب الخداع الإلكتروني قلّت احتمالية وقوعه كفريسة لعمليات التصيد عبر الإنترنت”.

ونصح الخبير مستخدمي الشبكة العنكبوتية بالتحقق من مصادر رسائل البريد الإلكتروني، وعدم الوثوق ببعض الرسائل التي تظهر كأنها واردة من أشخاص أو هيئات قد نعرفها، وخصوصا إذا كانت تلك الرسائل تحمل عروضا مغرية بشكل استثنائي، أو تحتوي على روابط معينة، ففي هذه الحالة ينصج بالتواصل مع الشخص أو الهيئة للتحقق من تلك البيانات قبل الضغط على أي رابط قد يتسبب بتحميل برمجيات خبيثة في الجهاز، وعند ظهور رابط معين في رسالة ما، وقبل النقر على الرابط يجب تمرير مؤشر فأرة الحاسب فوق الرابط لمعرفة تكوين عنوان URL الخاص به، ففي حال بدا العنوان مريبا يجب حذف الرسالة”.

ولتفادي عمليات التصيد الإلكتروني ينصح مينشاكوف مستخدمي الحواسب بتأمين هذه الأجهزة عبر كلمات مرور المصادقة الثنائية “2FA”، وتغيير هذه الكلمات بشكل دوري، كما ينصح باستخدام شبكات VPN التي توفر اتصالات مشفرة وتخفي بيانات مستخدم الإنترنت عن المتطفلين.



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