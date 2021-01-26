الصدر يكشف عن ضغوطات تمارس ضد أهالي “المحافظات السنية” بحجة محاربة الإرهاب

2021/01/26 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، وجود ضغوطات تمارس ضد اهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الارهاب.ولفت الصدر في تغريدة له على “تويتر” ادناه نصها، الى أن “هذه المحافظات هي أكثر المتضررين من الارهاب”.

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