الكاظمي : الحكومة ماضية في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية

2021/01/26 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان الحكومة ماضية في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية".وقال الكاظمي خلال استقباله رئيس شركة / توتال / النفطية الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له:" ان هذا التوجه هو جزء اساس في سياسة العراق بالانفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا"./ انتهى

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