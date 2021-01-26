النائب ناجي السعيدي: مشاريع تمول من خلال القروض لم يتم العمل بها منذ 2008

2021/01/26 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي :" ان هناك مشاريع تمول من خلال القروض ، لم يتم العمل بها منذ عام 2008 ".وقال السعيدي في تصريح متلفز:"منذ سنة 1990 لليوم والعراق يعاني من القروض وفوائدها "، مبينا :" ان تجارب الدول مع صندوق النقد كانت سيئة بالكامل".واضاف :" ان موازنة عام 2021 مشوهة بالكامل وارقامها غير حقيقية "./انتهى2

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