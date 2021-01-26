اتحاد الفروسية يحدد العاشر من شباط موعداً لإقالة أعضائه

2021/01/26 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حددت الهيأة العامة لاتحاد الفروسية، اليوم الثلاثاء، العاشر من شباط المقبل موعداً لإقالة أعضاء اتحاد الفروسية وتشكيل هيأة مؤقتة تدير شؤون اللعبة.

وقال ممثل الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية العراقي، عدنان غازي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "موعد الاجتماع الاستثنائي سيقام في العاشر من شباط المقبل في قاعة (مكان) في العاصمة بغداد وبنصاب قانوني معزز بحضور شخصيات رياضية ورؤساء اتحادات لغرض السير بخطوات قانونية رصينة لا تقبل الشك او التأويل".

وأضاف، أن "الجمعية العمومية وصلت الى قناعة تامة بضرورة اجراء التغيير في اتحاد اللعبة الذي يعاني الامرين نتيجة الاهمال وعدم التخطيط، فضلا عن هدر الاموال ووجود تجاوزات ادارية ومالية، وعدم معرفة الحسابات الختامية طيلة السنوات المنصرمة، فضلا عن التخبط في اروقة الاتحاد، ما يجعل الجمعية العمومية عازمة على التغيير والحفاظ على ارث وتاريخ هذه الرياضة التي عانت الكثير تحت اشراف الاتحاد الحالي".

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