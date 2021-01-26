مجموعة السبع تدين الاعتقال

2021/01/26 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت دول مجموعة السبع، الثلاثاء، توقيف المعارض الروسي نافالني لدوافع سياسية واعتقال الآلاف من المتظاهرين في موسكو.

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