المرور: على أصحاب الدراجات النارية التوجه إلى المجمعات لغرض تسجيل دراجاتهم

2021/01/26 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية المرور العامة، الثلاثاء،

أصحاب الدراجات والتكتك بالتوجه الى

مجمعات التسجيل.

ودعا مدير المرور العام طارق اسماعيل

حسين في بيان، "أصحاب الدراجات النارية

ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (ال

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