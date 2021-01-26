الكاظمي: الحكومة ماضية في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية

2021/01/26 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، أن الحكومة ماضية في تهيئة

البيئة الصحية لعمل الشركات

الاستثمارية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير

"إستقبل رئيس شركة توتال النفطية

الفرنسية السيد باتريك

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