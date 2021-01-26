نائب عن البصرة: متجهون نحو إعلان الإقليم

2021/01/26 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد،

اليوم الثلاثاء، التوجه نحو إعلان

"إقليم البصرة"، فيما عزا سبب ذلك إلى

"الظلم الحكومي".

وقال عواد في مؤتمر صحفي عقد في

البرلمان، "لم نسمع اي تفاوض مع البصرة

حول

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