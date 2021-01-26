أول اتصال هاتفي.. بايدن يبحث مع بوتين عدة ملفات

2021/01/26 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أول اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحث فيه عددا من القضايا السياسية.

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