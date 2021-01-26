فيديو: قطة تنقذ طفلاً من موت محقق!

2021/01/26 | 22:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قطة تحاول منع طفل من تسلق حاجز الشرفة في منزله.

ويظهر في الفيديو الذي صوّر في بوكارامانغا بكولومبيا، قطة تحاول جاهدة إبعاد طفل يبلغ من العمر عاما واحدا عن سور الشرفة، وذلك بتوجيه ضربات على يديه.

وتنجح القطة في نهاية المطاف بعد عدة محاولات من إبعاد الطفل عن السور، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي نشرت الفيديو.

ووصف كثيرون ممن شاهدوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قامت به القطة بأنه "دليل على حب الحيوانات لأصحابها"، في حين وصف آخرون القطة بـ"الأخ الأكبر للطفل الذي يسعى جاهدا لحمايته من الأخطار".

"سكاي نيوز"

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