إلقاء القبض على 3 اشخاص اغتالوا أحد شيوخ محافظة كركوك

2021/01/26 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 اشخاص اغتالوا أحد شيوخ المحافظة.وقال مدير الشرطة، اللواء علي كمال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اشخاص مجهولي الهواية قاموا باطلاق نار على المدعو جمال خليل ابراهيم، الذي يبلغ من العمر 55 عاماً، من ناحية تركلان، يستقل عجلة نوع (بيك اب تويوتا) في شارع المطار بالقرب من مركز تدريب كركوك، ما ادى الى مقتله".واضاف أن "الشخص المقتول ابلغ اشقائه قبل وفاته، وحسب افادتهم فأن ابناء عمومته هم من قاموا بقتله".ولفت الى أن "القاضي اصدر امر قبض على تسعة من اهالي تركلان، والقي القبض على ثلاثة منهم حاليا ضمن قاطع تسعين".

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