الكاظمي يؤكد لرئيس شركة توتال مضي الحكومة بتهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات العالمية الكبرى

2021/01/26 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، لرئيس شركة توتال النفطية الفرنسية، مضي الحكومة بتهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات العالمية الكبرى.

وقال مكتل الكاظمي في بيان، ان الاخير استقبل رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها لاسيما في قطاع الطاقة و خصوصا النفط والغاز".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة ماضية قدمًا في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص، مبينا أن هذا التوجه هو جزء أساس في سياسة العراق بالإنفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا".

من جانبه اوضح بويانيه "رغبة شركة توتال وتطلّعها الى المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصًا بعد التسهيلات، والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق".

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