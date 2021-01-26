مجلس الشيوخ الامريكي يصادق على تعيين انتوني بلينكن وزيرا للخارجية

2021/01/26 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أنتوني بلينكن، وزيرا للخارجية، بجلسة تصويت عُقدت اليوم الثلاثاء.ومع المصادقة على تعيين بلينكن أصبح لدى بايدن 4 مسؤولين في فريق الأمن القومي الخاص به، وهم مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، الذي لا يتطلب منصبه مصادقة الكونغرس، ومديرة الجهاز الوطني للاستخبارات، أفريل هاينز، والتي صودق على تعيينها في يوم التنصيب ووزير الدفاع لويد أوستن، الذي صودق عليه الجمعة.ورحب طرفا الحياة السياسية في أمريكا بتعيين بلينكن وزيرا للخارجية، خلفا لمايك بومبيو، الذي انتهت فترته في المنصب بنهاية إدارة دونالد ترامب./انتهى3

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